Real Madrid får ett damlag

Foto: Andreas Hillergrend/TT

Från och med nästa höst kan Real Madrids supportrar även heja på sina damspelare.

Den spanska klubben är nästa stora förening som skaffar sig ett damlag.

På tisdagen klubbade Real Madrids styrelse igenom ett förslag att ta över den något mindre Madridklubben Deportivo Tacón, vars lag i våras gick upp i den spanska högstadivisionen för damer.

Tacón kommer att fortsätta spela under sitt gamla namn under den kommande säsongen, men till hösten 2020 byta namn till Real Madrid. Real kommer dock enligt att stå för alla kostnader under det kommande året.

Real har sedan tidigare fått kritik för att de inte följt andra europeiska storlag och skapat ett damlag, inför tisdagen var klubben en av bara tre spanska klubbar i herrarnas högstadivision som inte hade ett damlag. Enligt El País var skapandet av ett damlag inskrivet i det kontrakt storklubben har med tröjsponsorn Adidas.

Det återstår dock fortfarande en hel del arbete innan fotbollen blir jämställd. placerades nyheten sent på tisdagskvällen under herrlagets tränare Zinedine Zidanes tankar om sitt lags spelsystem.

Och i herrpengar räknat är damlaget billigt. Real Madrid ska ha betalat 400 000 euro för att få ta över Tacón, vilket kan jämföras med de omkring 100 miljoner euro (motsvarande en miljard kronor) som klubben uppges ha betalat i övergångssumma för herrspelaren Eden Hazard i början av juni.

På den internationella arenan har storklubbar som Chelsea, Bayern München och Paris Saint-Germain haft framgångar med sina damlag och två av Reals största inhemska konkurrenter har också firat triumfer på damsidan – Atlético Madrid har vunnit ligan de tre senaste säsongerna och Barcelona tog sig till final i Champions League i våras.