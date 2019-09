"Reggae Girlz" strejkar för att få betalt

Foto: Francisco Seco/AP/TT

Jamaicas "Reggae Girlz" skrev historia i Frankrike i somras som det första karibiska landslaget i ett fotbolls-VM för damer.

Efterspelet blev inte vad de hoppades på. De har inte fått den ersättning som de blivit lovade av Jamaicas fotbollsförbund och går därför ut i strejk.

"No Pay No Play" och "Pay our Reggae Girlz" är slagorden som de gått ut med i sociala medier.

"Vi har offrat mycket för att spela i landslaget. Vi har respekterat och burit landslagströjan med stolthet. Nu måste vi slåss för att få betalt. Det här handlar inte bara om pengar, det handlar om förändring, om synen på kvinnors fotboll, särskilt i Jamaica. Vi förtjänar mer. Därför deltar vi inte i några turneringar förrän vi får betalt", skriver landslagsspelaren Khadija "Bunny" Shaw på Instagram.

Jamaica förlorade tre raka matcher i VM och kom sist i gruppen.