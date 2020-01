Foto: Ricardo Mazalan/AP/TT

Denguefeber är den snabbast växande myggsjukdomen i världen just nu enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och under 2019 rapporterades rekordmånga fall av sjukdomen, uppger Vetenskapsradion.

På 1970-talet fanns det myggspridna viruset i nio länder – nu uppges den förekomma i över 100. Orsaken tros delvis bero på klimatförändringar.

Uppskattningsvis smittas runt 400 miljoner människor varje år.