Risk att TV4-kanalerna släcks

Tele2 har varnat för att TV4-kanalerna och C more kan släckas för en tredjedel av svenska hushåll natten till onsdagen om de inte kommer överens med Telia. Företaget menar att Telia inte velat förhandla.

– Det stämmer inte alls att vi inte förhandlar. Det är direkt felaktigt, säger Mathias Berg, operativ chef TV4 och C more.

Bakgrunden är att avtalen är på väg att gå ut, och varken TV4 eller Telia har, enligt Tele2, velat förhandla på ett "seriöst sätt" sedan Telias köp av Bonnier Broadcasting.

Men Tele2 har getts möjligheten att förlänga avtalet, menar TV4.

– TV4 förhandlar inte i media, men har erbjudit en förlängning av avtalet till samma villkor som i dag. Detta för att undvika konflikt, säger Mathias Berg, operativ chef på TV4 och C more.

Enligt Mathias Berg handlar konflikten om att Com hem, som ägs av Tele2, kräver nya rättigheter, utan att betala för dem.

– Com hem borde förhandla med TV4 och C more och förlänga avtalet, i stället för att skriva debattartiklar och köpa helsidor i pressen, säger han och fortsätter:

– Det är olyckligt att Com hem hotar med att släcka våra kanaler som en del av sin opinionsbildning. Det är ett cyniskt spel som drabbar tittarna.

En knäckfråga

Tele2:s vd Anders Nilsson medger att möten har ägt rum mellan Telia och Tele2, och att de fått erbjudanden om förlängning.

– När avtalet gick ut den 30 november erbjöd vi att förlänga avtalet till 10 den december. Sedan dess har det bara skett ett kort möte där de inte velat förhandla. Att fortsätta förlänga ett avtal som inte löser problemen leder ingen vart.

Knäckfrågan är att Tele2 behöver nya rättigheter från TV4 för att kunna satsa på att digitalisera hushåll under det kommande året. Det går inte Telia med på, menar Anders Nilsson.

– Vi håller på att digitalisera 1,6 miljoner hushåll, däribland 70 procent av alla lägenheter i Sverige. I samband med det behöver vi en ny typ av rättigheter från TV4. De rättigheterna vill Telia inte ge oss.

Anders Nilsson frågar sig hur TV4-kanalerna ska distribueras i framtiden.

– Ska de bara distribueras till Teliakunder, eller ska även alla andra svenskar, som inte är Telia-kunder, få tillgång?

Kan släckas

Eftersom Telia och Tele2 ännu inte kommit överens om fortsatta sändningsrättigheter kan Com hem och Boxer tvingas släcka ned TV 4-kanalerna och C more natten till den 11 december.

Då handlar det om kanalerna TV4, TV4 Guld, TV4 Fakta, TV4 Film, SF-kanalen, Sjuan, TV12, Sportkanalen samt C More, som försvinner.

Chanserna för att de berörda hushållen får behålla kanalerna är små.

– Vi har inte sett några som helst tecken på att det kommer ske någon seriös förhandling. Vi bedömer möjligheterna som ytterst begränsade, säger Anders Nilsson.