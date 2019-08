Rissveds svåra väg till OS

Fakta

OS-kvalet för damernas och herrarnas mountainbike pågår till och med den 28 maj 2020. De 21 högst rankade länderna på Internationella cykelförbundets (UCI) nationsrankning för respektive klass, som framför allt baseras på världscupresultat, är garanterade minst en OS-plats.

Jenny Rissveds är regerande olympisk mästare men eftersom hon fram till sommaren 2019 knappt tävlat internationellt sedan OS-guldet 2016 ligger Sverige en bit efter – i augusti 2019 på en 25:e plats på rankningen.

Sverige har andra mountainbikecyklister på världsnivå – exempelvis Linn Gustafzzon, Jennie Stenerhag, Sara Öberg och Ida Jansson – men OS-platsen hänger på vad Rissveds gör inför spelen i Tokyo nästa år.

Om inte Rissveds kör upp Sverige till topp-21 i världen kan VM-loppet norr om Quebec, Kanada, den 31 augusti visa sig helt avgörande. De två bästa åkarna på VM, utöver topp-21 i maj 2020, säkrar nämligen också en OS-plats till sin nation.

Skulle Rissveds och Sverige inte kvala in till OS via nationsrankning eller VM finns ett tredje alternativ: så kallade Tripartite Commission. Kommissionen fördelar outnyttjade OS-platser i flera sporter och Sveriges olympiska kommitté (SOK) kan föreslå Rissveds. Då måste SOK skicka in en ansökan i hennes namn någon gång under perioden 14 oktober 2019–15 januari 2020.