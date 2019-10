Rumänien säger ja till Förintelsemuseum

Foto: Richard Drew/AP/TT

Rumäniens president Klaus Iohannis gav på tisdagen klartecken för ett museum om Förintelsen i landets huvudstad Bukarest, rapporterar AFP.

Museet ska kasta ljus på landets kontroversiella roll under andra världskriget. Rumänien nekade länge till all inblandning i Förintelsen och gick först 2003 med på att låta experter utreda landets roll under kriget.

Utredningen kom fram till att 280 000 rumänska judar och 380 000 ukrainska judar dog i Rumänien under andra världskriget.

– De rumänska judarnas historia, deras bidrag till landets utveckling och tragedin de upplevde under kriget, representerar ett arv som har hållits dolt för oss i decennier, sade president Klaus Iohannis under en ceremoni på tisdagen, enligt AFP.