Ryssland tog brons – Vasilevskij stor hjälte

Ryssland tog hem bronset i ishockey-VM efter 3–2 mot Tjeckien efter straffar. Stor matchhjälte blev målvakten Andrej Vasilevskij som räddade 48 skott och var omutlig i straffläggningen.

Bronsmatchen mellan Tjeckien och Ryssland växte till en historia där det i långa stunder var Tjeckiens offensiv mot Andrej Vasilevskij i Rysslands mål.

Men det var Ryssland som inledde starkast.

Ryssland i förarsätet

1–0 kom efter 13 spelade minuter i första perioden då Michail Grigorenko styrde in ett skott som tråcklade sig in mellan benen på Simon Hrubec i Tjeckiens mål.

Repliken kom dock endast 41 sekunder senare när Michael Repik sköt in kvitteringen mellan benen på Andrej Vasilevskij. Efter 1–1-målet ökade Tjeckien på takten alltmer och 2–1 kom med dryga minuten kvar av perioden genom Dominik Kubalik.

Ett Ryssland i brygga skulle dock få bästa möjliga start på mittperioden när man redan i första bytet fick in ett något turligt mål. Artiom Anisimov sköt på måfå och pucken styrdes in via en tjeckisk klubba till 2–2.

I tredje perioden var det Tjeckien som tog kommandot, men det var Andrej Vasilevskij som hade huvudrollen. Den ryske målvakten agerade mur vid ett flertal tillfällen när Tjeckien radade upp flera farliga lägen på rad.

Storspelande målvakt

Tjeckien sköt hela 18 skott på mål i slutperioden men kunde inte få hål på den storspelande Vasilevskij, och matchen gick till förlängning.

Med bara en och en halv minut kvar av det efterföljande tre mot tre-spelet missade Rysslands Nikita Gusev öppet mål. Och i slutsekunderna var det Tjeckiens Filip Hroneks tur att missa en gyllene chans att avgöra, och matchen gick till straffar.

Där klev Rysslands Ilja Kovaltjuk och Nikita Gusev fram samtidigt som Vasilevskij spikade igen och Ryssland knep bronset.

Rättat: I en tidigare version stod fel förlorare i ingressen.