Sarah Klang belönas med kulturstipendium

Foto: Janerik Henriksson/TT

Artisten Sarah Klang är en av sex personer som tilldelas Stenastiftelsens kulturstipendium om 300 000 kronor.

Sex olika kulturutövare från Västsverige får i början av december motta pris för sin konst när Sten A Olssons kulturstipendium delas ut i Göteborg. Årets stipendiater är konstnärerna Eva Löfdahl och Martha Ossowa Persson (som var den första kvinnan att tilldelas Fredrik Roos-stipendiet om 600 000 kronor 2015), skådespelaren Mattias Nordqvist, keramikern Masayoshi Oya och musikerna Malin Wättring och Sarah Klang, meddelar stiftelsen i ett pressmeddelande.

"Nu i början av december delar vi som vanligt ut kulturstipendier till framstående kulturutövare inom olika konstformer. Det är fantastiskt roligt att under årens lopp ha kunnat stödja så många talangfulla personer i vår region", skriver stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson i meddelandet.

Sarah Klang, som är aktuell med turnéer i både Sverige och Europa i höst, slog igenom 2018 med sin medverkan i SVT:s "På spåret". Debutalbumet "Love in the Milky Way" som släpptes 2018 imponerade och för några dagar sedan släpptes hennes nya album "Creamy blue".

"Med ett sätt att sjunga som inte lämnar någon oberörd har hon snabbt etablerat sig som en av de stora och genuint personliga rösterna i landet", lyder en del av motiveringen till att Klang tilldelas stipendiet.

Fakta Fakta: Sten A Olssons kulturstipendium Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur grundades 1996 när skeppsredare Sten A Olsson fyllde 80 år. Syftet är att ge stöd till kultur- och forskningsverksamhet i västra Sverige och Göteborg. Sex stipendiater erhåller 300 000 kronor var. 2019 erhåller musikern Sarah Klang, konstnären Eva Löfdahl, skådespelaren Mattias Nordqvist, konstnären Martha Ossowska Persson, keramikern Masayoshi Oya och musikern Malin Wättring stipendierna. Stipendierna delas ut den 6 december i Göteborgs konserthus. Visa mer...