Schimpanser delar med sig av svåra kunskaper

Ju mer avancerade verktyg som användes – desto större var viljan att överföra kunskapen till den yngre generationen. Det kunde forskare se när de jämförde två olika grupper av schimpanser.

Människoapor som schimpanser lär sig ofta förmågan att använda verktyg på olika sätt genom att se hur andra gör, ibland med lite hjälp av sin mamma.

Nu visar också ny forskning att ju mer utmanande uppgift och ju mer komplexa verktyg som används – desto större är chansen att schimpanser delar med sig av sina kunskaper till andra, inte sällan från mor till unge.

Vid svårare uppgifter kan mödrar till och med spela en aktiv roll, även i undervisningssyfte, enligt försteförfattaren Stephanie Musgrave vid University of Miami, som har genomfört studien tillsammans med forskare vid Washington University i St. Louis och University of Miami och Franklin & Marshall College i USA.

Genom att jämföra vilda schimpanser i två olika områden: Goualougo i Kongo-Brazzaville och Gombe i Tanzania, kunde forskarna se skillnader i kunskapsöverförandet.

Bland annat fann de att schimpanserna i Goualougo använde fler och mer avancerade verktyg vid infångandet av termiter än vad schimpanserna i Gombe gjorde. Det visade sig att mammorna i Goualougo-gruppen också var mer benägna att hjälpa sina avkommor med verktyg. I den andra gruppen, i Gombe, kunde det tvärtom förekomma att mammorna vägrade ungarna sina verktyg.

Studien har publicerats i tidskriften Proceedings of the National academy of sciences (Pnas ).