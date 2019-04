Schough nära tårar i rekordmatchen

Foto: Pontus Lundahl/TT

25 882 personer såg damlandslagets match mot Tyskland på Friends arena.

Ett publikrekord som betydde mycket för de svenska landslagsspelarna.

Den assisterande förbundskaptenen Magnus Wikman säger att han först efteråt förstod hur mycket publiksiffran faktiskt betydde för spelarna.

– Många av de här tjejerna har spelat inför mycket folk, men inte hemma. Det förstod jag efteråt, hur stort det här var och det märktes lite på anspänningen på vissa, att det här var större än vad jag kanske trodde, säger Wikman.

Olivia Schough, som byttes in i den 78:e minuten, bekräftar hans bild om en stor dag för svensk damfotboll, trots förlusten med 1–2.

– Helt otroligt, att på hemmaplan få känna det publikstödet var helt magiskt verkligen och jag var nära till gråt på riktigt.

TT: När var tårarna nära?

– Bara uppvärmningen var häftig och då var det inte ens fullt, men sedan på "lineupen" då när spelarna gick ut på planen, där var det känslosamt.

Att inleda på bänken kan ha gjort upplevelsen än mäktigare på ett sätt, menar 28-åringen.

– Kanske att det blir extra där för att man inte är precis lika påkopplad som de som ska spela från start. Så mina känslor kanske kände att de kunde leva ut lite mer. Det var väldigt rörande, säger Schough.

"Goda chanser"

På tisdag möter Sverige Österrike i den sista matchen innan VM-truppen presenteras. Det är alltså sista chansen att visa upp sig i landslagssammanhang.

Schough var utanför Peter Gerhardssons första trupputtagning, men har sedan dess etablerat sig på nytt i Blågult.

TT: Hur säker är du på att komma med till VM?

– Man vet aldrig vad som händer. Vi är så många, just min position (anfallare) är väldigt tuff. Det handlar väldigt mycket om vad man gör hemma i Djurgården också och så får vi se om jag mot Österrike nu kan få lite mer speltid... Säker är jag inte men det är klart att jag har goda chanser.

"Supertacksam"

Att hon fick komma in mot Tyskland under den sista kvarten betydde mycket och det var också under den perioden av matchen som Sverige lyckades skapa mest press mot tyskorna.

– Jätteviktigt och jätteroligt (att få hoppa in), så jag är supertacksam för det var ändå några som inte fick hoppa in och känna på det här. Och det hände ändå lite grejer när vi försökte där på slutet så det var kul att få vara med om det.