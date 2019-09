Sent mål sänkte MFF mot Dynamo Kiev

Foto: SERGEI SUPINSKY

Johan Dahlin höll kvar Malmö FF i matchen i 83 minuter.

Men till slut stod inte ens den storspelande målvakten emot och Dynamo Kievs mål i den 84:e minuten innebar en tung 0–1-förlust för skåningarna i Europa League-mötet.

Malmö FF fick det som väntat tufft borta mot gruppfavoriten Dynamo Kiev i Europa League-premiären. Det började inte så farligt – hemmalaget skapade några chanser i den första halvleken men inte värre än att det kändes kontrollerat av MFF.

I den andra halvleken växte Dynamo Kiev däremot ut till det tunga lag man är på pappret. Ukrainarna är rankade 25:a i Europa jämfört med MFF som är 90:e lag, och skillnaden mellan lagen blev tydlig.

"Skapar tillräckligt"

Dynamo Kiev skapade mängder av chanser och MFF var utspelat och stressat vid flera tillfällen, tappade boll och hade svårt att etablera ett eget spel, även om gästerna kom till några halvchanser de också.

– Det är surt att vi inte förvaltar de chanser vi får. Jag tycker att det är en match där vi skapar tillräckligt mycket chanser för att göra mål, säger Malmös Marcus Rosenberg till kanal 9.

Trots att Dynamo Kiev tryckte på ordentligt för ett ledningsmål hade laget förtvivlat svårt att få in bollen bakom Johan Dahlin, mycket just tack vare flera jätteräddningar av MFF-målvakten. Han höll hoppet om en poäng levande för Malmö-fansen i 83 minuter. Då frispelades Vitaliy Buyalskiy i straffområdet och gjorde sedan inga misstag när han säkert tryckte in 1–0.

Kunde hållit ut"

MFF hade en bra chans att kvittera kort efteråt, men fick lämna Ukraina med 0–1 och noll poäng.

– Det är surt när vi klarat att hålla undan så länge som vi ändå gör, säger Johan Dahlin och fortsätter:

– Klart att på slutet av den andra halvleken har de lite mer tryck men vi skapar väl också lite. Jag tycker att vi gör det bra och tycker att vi kunde ha klarart att hålla ut sex minuter till.

För Malmö väntar närmast i Europa League-gruppspelet FC Köpenhamn på hemmaplan den 3 oktober. Ett Köpenhamn som tog en säker hemmaseger, 1–0, mot schweiziska Lugano.