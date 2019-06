Sheryl Crow tillägnar låt till Thunberg

Foto: Joel C Ryan/AP/TT

Den amerikanska sångerskan Sheryl Crow dedikerade låten "Soak up the sun" till Greta Thunberg under helgens Glastonbury-festival i England, rapporterar .

Crow sällar sig därmed till en rad kända artister och skådespelare som har hyllat den svenska miljöaktivisten under det senaste året, däribland Arnold Schwarzenegger, Leonardo Di Caprio, Anne Hathaway och Bono.

Sheryl Crow uppmuntrade även publiken att hjälpa till att skydda planeten, helt i linje med festivalens gröna löften om att slopa plastflaskor och uppmana besökarna att plocka upp skräp efter sig.

Den flerfaldigt Grammy-belönade Sheryl Crow släpper i augusti sitt elfte och sista studioalbum "Threads" där bland andra Sting, Keith Richards, Eric Clapton, Bonnie Raitt och Mavis Staples medverkar.