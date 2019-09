Simple Minds: "Allt och inget har förändrats"

Foto: Joan Leong

Simple Minds firar 40 år som band med en världsturné – och gör tre konserter i Sverige.

För 40 år sedan släppte skotska Simple Minds sin första skiva "Life in a day". I dag är de kanske mest kända för låtarna "Don't you (forget about me)" och "Alive and kicking". För att fira de fyra decennierna i branschen besöker de bland annat Göteborg, Stockholm och Malmö nästa år.

Redan när det begav sig var bandet flitiga besökare på svensk mark.

– Det var klart att det var väldigt spännande att komma över med båt till Sverige, vi kunde inte föreställa oss att någon skulle känna till vår musik, säger Jim Kerr och fortsätter:

– Vi växte upp i Glasgow och kände ingen som skrev låtar eller som spelade i band, och vi kände ingen som hade varit i Sverige. Att man kunde göra någonting sådant här och att det skulle fungera, det var lika stor chans som att man skulle bli astronaut.

Spelar in ny musik

TT: Hur känns det att det har gått 40 år?

– Mina föräldrar var inte ens 40 år när vi grundade Simple Minds, jag kände ingen som var 40. Att det här skulle hända kändes overkligt. Samtidigt är jag 60 år nu, men jag känner mig inte ett dugg annorlunda jämfört med för 20 år sedan, säger Jim Kerr.

Bandet planerar framtiden i femårscykler, så om det blir någon pensionering vid 65 för Jim Kerr återstår att se. Just nu spelar de in ny musik till en tilltänkt platta. Den 4 oktober släpper de dessutom liveplattan "Live in the city of angels" från sin senaste Nordamerika-turné.

– Under eftermiddagen arbetade vi med nya låtar, i Glasgow, precis som 1979. Vi pratade om livespelningar, precis som vi gjorde 1979. Allt och inget har förändrats, säger Jim Kerr.

Strävar efter perfektion

Under den kommande turnén hoppas Simple Minds på att kunna leverera lika mycket energi som de kunde i 20-årsåldern.

– Ni kommer att få se ett band som håller fast vid att vara ett bra liveband. Vi vill att varje gig ska vara vårt bästa, det är så vi är. Det är så klart orimligt, men "why not die trying".

Den 4 mars spelar de i Partille arena utanför Göteborg, den 6 mars uppträder de på Annexet i Stockholm och den 8 mars blir det Malmös tur när bandet kommer till Malmö live.

Biljetterna släpps på fredag.