Sjösjuka kändisar blir tv-underhållning

Fakta

"Över Atlanten"

Premiär tisdag 20 augusti 21.00

Agneta Sjödin, Viktor Frisk, Thomas Wassberg, Anna Lindberg, Markus Aujalay och Peter Magnusson ledda av den erfarna seglaren Gunnar "Gurra" Krantz seglar över Atlanten i en 18 dagars strapats.

"Playa del Sol"

Premiär söndag 25 augusti 21.00

En ny säsong av Peter Settmans humorserie som tog sin början 2007. Casten till Playa del Sol verkar ha haft en lugnare tillvaro än kändisarna i "Över Atlanten". Enligt skådespelaren Cecilia Forss var allas största utmaning att hålla solbrännan på samma nivå.

"Bergs drömkåk"

Premiär i höst

Paret Carina och Erik Berg köpte ett hus i skärgården utan att ens ha sett det. Snart insåg de huset saknade tak, hade hål i väggarna, inget vatten och ingen toalett. Lösningen blev att göra ett program om renoveringen. Ett till synes omöjligt projekt som dock verkar ha fört paret närmare varandra.

"Vem kan slå Anja och Foppa"

Säsong 2 startar i höst

"Vinnarskallarna" Anja Pärson och Peter Forsberg är tillbaka för nya utmaningar. Den här gången med förra simhoppslegendaren Anna Lindberg och handbollshjältarna Staffan Olsson och Magnus Wislander, skidskytteprofilerna Magdalena Forsberg, Hanna Öberg och Björn Ferry, fotbollsikonerna Henrik Larsson och Andreas Granqvist, armbryterskan Heidi Andersson, friidrottshjälten Carolina Klüft, boxaren Mikaela Laurén och före detta speedwayföraren Tony Rickardsson.

"Parterapi"

Premiär i höst

Christine Meltzer spelar tolv olika roller i humorserien som behandlar otrohet, passiv aggressivitet och stora gräl. Baserad på den norska förlagan med samma namn från 2018.

"Paradiset Iris"

Premiär i höst

Koloniområdet Iris ett stenkast utanför Stockholm är ett av Sveriges största. I "Paradiset Iris" träffar tittarna tandläkare, bilentusiaster, elitidrottare och alla möjliga människor ur den mångfacetterade gemenskapen.

"Meltzer och kärleken"

Premiär måndag 19 augusti 21.00

För två år sedan gjorde Christine Meltzer programmet "Meltzer och döden", men menar att folk nästan har svårare att prata om kärlek. I "Meltzer och kärleken" undersöker hon olika relationsformer och olika stadier av kärlek.

"Familjen Lundell"

Säsong 2 startar i höst på Dplay

Youtuberparet Joakim och Jonna Lundell återvänder till rutan. Den är gången med dottern Lunabelle. Det blir småbarnsföräldraskap, party och renovering.

"Charlotte Perrelli: Flickan från Småland"

Sänds på Dplay och Kanal 5 i höst

Charlotte Perelli berättar om sin klassresa och sin väg till att bli folkkär artist. Men också tunga ämnen som utbrändhet och skilsmässa.

"Alla mot alla med Filip och Fredrik"

Säsong 2 startar måndag 19 augusti 22.00

Den dynamiska duons frågesport återvänder med en längre andra säsong där svenska kändisar tävlar i kunskap om allt mellan himmel och jord.

"Wahlgrens värld"

Säsong 6 startar torsdag 22 augusti 21.00

Influencern Bianca Ingrossos kärleksliv behandlas samtidigt som vi följer Pernilla Wahlgrens upptagna tillvaro med tv-inspelningar och krogshower.

"Ex on the beach Sverige"

Säsong 7 startar i höst på Dplay

Nya singlar tussas ihop med sina ex i en lyxvilla i Grekland.