Sju VM-stjärnor att hålla koll på

Foto: Mike Carlson/AP/TT

Profiler som Ada Hegerberg och Pernille Harder saknas. Trots det finns det gott om stjärnkraft på gräsplanerna i Frankrike under VM.

Här är sju spelare som kan vara värda att hålla ett extra öga på.

+ Eugénie Le Sommer, Frankrike

Ålder: 30 år.

Position: Forward.

Klubblag: Lyon.

På klubblagsnivå har Eugénie Le Sommer vunnit allt och lite till med sitt Lyon. Men med franska landslaget har titlarna lyst med sin frånvaro. I år på hemmaplan är Frankrike en av de stora favoriterna, och Le Sommer är en av förgrundsfigurerna. Öser in mål i Lyon, öser in mål i landslaget och förhoppningen är att hon ska ösa in mål när Frankrike går för ett efterlängtat VM-guld.

+ Marta, Brasilien

Ålder: 33 år.

Position: Forward.

Klubblag: Orlando Pride.

I över 15 år har Marta trollbundit fotbollspubliken. Den brasilianska 33-åringen har fullkomligen vräkt in mål för landslaget under karriären. Hon har nått final i OS två gånger och VM en gång med Brasilien, men har aldrig gått hela vägen. Är en av damallsvenskans största spelare genom tiderna där hon har varit framgångsrik i Umeå, Tyresö och Rosengård.

+ Sam Kerr, Australien

Ålder: 25 år.

Position: Forward.

Klubblag: Chicago Red Stars och Perth Glory.

Australien går lite under radarn men har blivit till ett av de starkare landslagen på senare år. I fronten finns Sam Kerr. 25-åringen räknas som en av världens bästa spelare och 2018 vann hon skytteligan i både amerikanska NWSL och australiska W League för andra året i rad. Det är ingen lågoddsare att Kerr kommer att göra mål i turneringen. Gör hon det lär hon bjuda på sin sedvanliga akrobatiska målgest i form av en bakåtvolt.

+ Dzsenifer Marozsán, Tyskland

Ålder: 27 år.

Position: Mittfältare.

Klubblag: Lyon.

Som alltid när det sias om guldet är Tyskland med i diskussionen. En som kommer att bli vital för det tyska lagets guldchanser är Dzsenifer Marozsán. Hon anslöt till klubblagsgiganten Lyon för tre säsonger sedan och har efter det varit en tongivande spelare i laget som hon vunnit tre Champions League-titlar med. Slutade 2018 trea i omröstningen till Ballon d'Or Féminin, tidningen France Footballs pris till världens bästa fotbollsspelare.

+ Carli Lloyd, USA

Ålder: 36 år.

Position: Anfallare.

Klubblag: Sky Blue FC.

Två OS-guld, ett VM-guld och 274 landskamper. Att säga att Carli Lloyd är synonym med det amerikanska landslagets framgångar vore en underdrift. Lloyd, till vardags i New Jersey-baserade Sky Blue FC, har hunnit bli 36 år men är likväl en viktig spelare i ett topptippat USA. Årets turnering är med stor sannolikhet Lloyds sista världsmästerskap. Räkna med att hon vill avsluta med ett VM-guld.

+ Mana Iwabuchi, Japan

Ålder: 26 år.

Position: Forward.

Klubblag: INAC Kobe Leonessa.

Mana Iwabuchi är bara 26 år men hon har redan hunnit med att ta VM-guld 2011 och silver 2015. Blev utsedd till bästa spelare i fjolårets Asian Cup, där Japan stod som segrare. Japan kommer med ett ungt och talangfullt lag till VM och Iwabuchi kommer förutom spelet på planen att bidra med en hög dos av erfarenhet.

+ Lieke Martens, Nederländerna

Ålder: 26 år.

Position: Mittfältare.

Klubblag: Barcelona.

Var den starkast lysande stjärnan när Nederländerna tog ett något överraskande EM-guld 2017. Hon blev utsedd till mästerskapets bästa spelare, vann Fifas pris som världens bästa fotbollsspelare och lämnade Rosengård för den spanska storklubben Barcelona. I VM är hon, tillsammans med målsprutan Vivianne Miedema, den viktigaste spelaren i jakten på VM-framgång.

Källa: AFP