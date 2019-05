Foto: Pontus Lundahl/ TT

"We are not your kind". Det är titeln på Slipknots nya skiva som släpps den 9 augusti, skriver . Skivan är det amerikanska heavy metalbandets sjätte i ordningen och i dagarna kom singeln .

I samband med skivsläppet ger sig bandet ut på turné med några stopp i Europa, bland annat på den danska heavy metal-festivalen Copenhell.