Snoh Aalegra: Sjukt att Obama lyssnar

Foto: Jack McCain

Barack Obama är ett fan och Prince var hennes mentor.

Nu kommer Snoh Aalegra från Enköping tillbaka till Sverige på en blixtvisit – för att kanske ta emot sin första P3 Guld-statyett.

– Det betyder otroligt mycket, det känns jättekul att få en sådan nominering hemma i Sverige, säger Snoh Aalegra på en knastrig telefonlinje från andra sidan Atlanten.

Sheri Nowrozi, som hon egentligen heter, är baserad i Los Angeles men befinner sig vid intervjutillfället i Washington DC för en spelning.

34-åringen släppte under 2019 det kritikerhyllade r'n'b-albumet "Ugh, those feels again". Nu är hon för första gången nominerad till P3 Guld i kategorin årets hiphop/r'n'b och kommer dessutom att uppträda på galan.

Utöver det har hon chans på två Grammisstatyetter senare i januari i de tunga kategorierna årets album och årets artist.

Prince ringde

Men det är inte bara svenska musikgalor som har lagt märke till Snoh Aalegras musik. När USA:s tidigare president Barack Obama summerade sina favoritlåtar från det gångna året fanns Snoh Aalegras "I want you around" listad tillsammans med låtar från bland andra Lizzo, Beyoncé och Bruce Springsteen.

Det har bidragit till att hennes musik går varmare än tidigare på strömningstjänsterna.

– Det var det perfekta avslutet på det perfekta året, jag är otroligt ärad. Det känns sjukt att han lyssnar på mig, säger Snoh Aalegra.

En annan gigant som tidigt lade märke till hennes musik var Prince. Tre år innan artisten gick bort kontaktade han Snoh Aalegra, lovordade hennes röst och ville att de skulle göra ett helt album ihop.

– Men jag höll just på att färdigställa min ep. Vi höll kontakten, han brukade flyga mig till sina shower och ville att jag skulle studera när han gick på. Det var helt magiskt, han är den bästa "performern" jag sett.

Störst i USA

Något album blev det inte, men Prince fortsatte att vara Snoh Aalegras mentor de följande åren.

– Vi jammade och jobbade med lite idéer som jag har inspelade på min mobil, berättar hon.

Under våren kommer Snoh Aalegra att släppa ny musik och ger sig samtidigt ut på en USA-turné. Trots framgångarna blir hon fortfarande förvånad när fans kommer fram för att hälsa.

– Jag förväntar mig inte att någon ska veta vem jag är, jag glömmer bort att jag är artist. Folk kommer definitivt fram dagligen i USA, jag tror att jag har en större fanbase här, säger hon.

P3 Guld sänds live den 18 januari klockan 21.00 i P3, SVT2 och SVT Play.