Solange till Way Out West

Foto: Amy Harris/AP/TT

Den amerikanska r'n'b-stjärnan Solange är klar för sommarens upplaga av Way Out West i Göteborg, skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Solange Knowles är lillasyster till superstjärnan Beyoncé. Hennes stora genombrott kom med låten "Losing you" 2012 och hon hyllats stort för sin egensinniga och banbrytande soul. Spelningen blir hennes första i Sverige hittills och med sig har hon nya albumet "When I get home".

Way Out West äger rum den 8–10 augusti och klara artister sedan tidigare är bland andra Cardi B, The Cure, Stormzy, James Blake, First Aid Kit och Zara Larsson.