"Solsidan"-premiär på nätet skjuts upp

Den nya säsongen av "Solsidan" skulle ha haft premiär på strömningstjänsten C More på söndag, två veckor innan avsnittet visas i TV4. Men på grund av risken för att avsnittet laddas ned och sprids på nätet innan det visats i vanlig tv så skjuter C More upp strömningspremiären till samma kväll som premiären i reguljär tv.

"Vi har precis avslutat analysen av vår senaste storsatsning 'Fartblinda' och kan tyvärr konstatera att tittandet har varit allt för stort på de illegala strömningstjänsterna. 'Solsidan' är vår absolut mest efterlängtade premiär under hösten och därmed hett eftertraktad av illegala strömningstjänster. Vi måste nu agera kraftfullt för att skydda vårt material", säger Fredrik Arefalk, kanalchef på TV4 och C More film och serier i ett pressmeddelande.

Enligt företagets beräkningar kan illegala nedladdningar kosta TV4 minst 150 miljoner kronor per år. "Solsidan" har premiär på C More och TV4 samt TV4 Play söndagen den 20 oktober klockan 20.