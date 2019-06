Sommar, sol – och UV-strålning

Foto: Privat/TT

Efter en regnrik maj började juni med sol och värme på flera håll i landet. Sommaren ligger framför oss och fler soliga dagar är sannolikt att vänta. Men vad är viktigt att tänka på när man är i solen?

Här listas några saker att ha koll på om hur solen påverkar oss.

Lagom mycket sol

Vi mår bra av solen, men det är viktigt att vistas lagom mycket i den för att undvika att brännas av den. Mitt på dagen, mellan klockan 11 och 15 är solen som starkast. Då gäller det att vara som mest försiktig. Ju längre söderut i landet man befinner sig desto starkare är UV-strålningen.

– Det är bra att ta pauser från solen och vara i skuggan, att skydda sig med kläder är också jättebra. Solskyddskräm är också ett bra komplement där man inte kan ha kläder, säger Hélène Asp, enhetschef vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hur man påverkas av solen beror också på vilken hudtyp man har.

– Ju ljusare hudtyp desto känsligare för solen, vi är ofta ljusa och tål inte lika mycket som de med mörkare hy. De som har mycket födelsemärken kan också vara känsligare.

Om man bränt sig är det bra att låta huden vila från solen tills brännskadan lagt sig, säger Hélène Asp. För mycket av den skadliga UV-strålningen kan bland annat orsaka hudcancer.

– Vi i Sverige har många fall av hudcancer och det bara ökar. Det beror inte på ett tunt ozonskikt utan på våra solvanor. Vi tycker om att vara i solen – vi solar och vi åker utomlands.

Solen bildar vitamin

Vi behöver också solen, bland annat hjälper den kroppen att bilda D-vitamin. Men för de flesta räcker det att vara i solen 15 till 20 minuter om dagen för att få tillräckligt av vitaminet, enligt Hélène Asp.

– Det behövs så lite för att bilda det D-vitamin vi behöver eftersom vi är ljushyade. Det finns inget skäl att sola för att få tillräckligt med D-vitamin.

UV-index – mått på solens styrka

Solens stryka mäts med ett UV-index. Det är den skadliga delen av solens UV-strålning som mäts när strålningen är som mest intensiv under dagen. Ju högre UV-index desto större risk för skador, ett UV-index över tio är mycket högt. I Sverige går UV-index sällan över sju, under sommarmånaderna brukar det ligga mellan 4-7, enligt SMHI. Under vintern kan det sjunka till nära noll, vilket innebär ingen eller mycket liten strålning.

Solen är som starkast kring midsommar, då den står som högst på himlen. Men även under juli och en bit in i augusti kan UV-strålningen vara lika stark då ozonskiktet ofta tunnas ut under sommaren. Framåt hösten minskar sedan den farliga UV-strålningens styrka i takt med att solen står lägre på himlen.

Hur stark strålningen blir i sommar beror till stor del på molnigheten, menar Thomas Carlund, meteorolog på SMHI.

– Får vi en solig sommar blir det hög UV-strålning, som förra sommaren.

Skyddande ozonskikt

Ozonskiktet skyddar oss till viss del från den skadliga UV-strålningen. Ozonskiktet över Sverige har varit ungefär lika tjockt sedan 1950-talet, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Men tjockleken kan variera från dag till dag och ju tjockare ozonskiktet är desto bättre är skyddet. Hur mycket av strålningen som absorberas av skiktet innan den når jordytan beror också på hur högt solen står.

– Ju lägre solen står desto längre blir vägen genom ozonskiktet och desto mer hinner det absorbera strålningen, säger Thomas Carlund.

TT: Hur viktigt är det att ozonskiktet är tillräckligt tjockt?

– Skulle vi ha jättelåga värden, det skulle vi inte må bra av. Då hade vi verkligen behövt skydda oss.