Sommaren gyllene tid för jobbsökare

Foto: Christine Olsson/TT

Hägrar hängmattan? Håll ut och sök jobb i stället.

Under juni månad är nämligen konkurrensen om jobben som lägst, visar en studie.

Under sommaren går antalet jobbannonser ner. Samtidigt tycks intresset för att söka de jobb som faktiskt annonseras ut minska ännu mer. I arbetsmarknadstermer heter det att tätheten på arbetsmarknaden minskar.

– I juni är många upptagna med annat som exempelvis skolavslutningar och att planera inför midsommar och sommarens semester. Så den som tar sig tid att söka ett nytt jobb den här månaden har en stor chans att gå vinnande ur rekryteringsstriden, säger Johan Lagercrantz vd på bemanningsföretaget Randstad som ligger bakom undersökningen som baseras på 320 000 ansökningar.

Flest sökande på hösten

Inom branscher där det råder kompetensbrist, så som IT och utveckling där antalet ansökningar per jobb redan är låg sjunker antalet ytterligare under juni, vilket ger sökande med specialkompetens en stor konkurrensfördel, säger Johan Lagercrantz.

Hos Randstad hade man i juni i fjol ungefär 12 sökande per jobb. Det kan jämföras med snittet på 25 sökande per jobb i oktober.

Även under juli samt under våren i fjol var antalet sökande något lägre, medan jobbsökandet pågick som flitigast i oktober och november.

Mindre svängningar

Statliga arbetsförmedlingen bekräftar att det är något färre arbetsgivare som söker personal under sommaren, vilket gör att utbudet av lediga jobb minskar. Man känner dock inte igen mönstret med färre sökande per jobb.

– På arbetsmarknaden i stort är det inte så stora svängningar. Överlag är det i stort sett lika många människor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen över tid, säger Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Trots att många arbetsgivare är på semester under sommaren ser Johan Eklöf inget skäl att vänta med jobbsökandet.

– Att söka jobb är aldrig bortkastat.