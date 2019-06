Spanska medier: Isak klar för Sociedad

Foto: Henrik Montgomery/TT

Alexander Isak lämnar den tyska storklubben Dortmund.

Ny adress för den svenska anfallstalangen ser ut att bli spanska Real Sociedad.

Enligt spanska medier kommer Isak att skriva på ett femårskontrakt inom kort.

Efter allt intensivare spekulationer de senaste dagarna är övergången nära, rapporterar flera spanska medier. Lokaltidningen El Diario Vasco – som skrev om Real Sociedads intresse förra veckan – har publicerat ett foto på Alexander Isak efter att svensken landat på flygplatsen utanför San Sebastián, där Real Sociedad huserar.

Det som nu återstår för den spanska klubben – som den senaste säsongen slutade på nionde plats i La Liga – är att lösa de sista detaljerna gällande övergången med Dortmund. Därefter kommer 19-årige Alexander Isak att skriva på för fem år med Sociedad, enligt Diario Vasco, som skriver att allt väntas bli offentligt på onsdagen.

Förhandlade i Madrid

Efter måndagens EM-kvalmatch mot Spanien (0–3) i Madrid stannade Alexander Isak kvar i den spanska huvudstaden, och enligt bland annat den Barcelonabaserade sporttidningen Mundo Deportivo förhandlade företrädare för Sociedad med Isaks representanter, och därefter flögs alltså Isak till San Sebastián.

"Skulle vara en dröm"

Alexander Isak slog igenom med dunder och brak i AIK 2016, innan han värvades till Dortmund. I den tyska giganten hade Isak dock svårt att slå sig in. Under våren blev han utlånad till nederländska Willem II – där han vräkte in mål, och visade upp den potential som gjorde att Dortmund en gång värvade honom.

– Det skulle vara en dröm att få spela här (i La Liga) en dag, sade Isak till Aftonbladet efter EM-kvalmatchen mot Spanien.

Fakta Fakta: Alexander Isak Född: 21 september 1999 (19 år). Längd: 190 cm. Position: Anfallare. Klubbar: AIK –2017, Borussia Dortmund 2017–2019, Willem II (lån) 2019, Real Sociedad 2019–. Landslag: U17 19 matcher/6 mål, U19 6/2. U21 7/0, A-landslaget 6/2. Aktuell: Väntas inom kort skriva på för spanska Real Sociedad. Visa mer...