Spar på julskräpet – för miljöns skull

Fakta

Under 2018 behandlades 4 771 450 ton hushållsavfall, motsvararande 466 kilo per person, vilket är en minskning jämfört med 2017 då mängden var på 473 kg per person. Mängden hushållsavfall är dock ganska liten jämfört med de mängder som kommer från olika verksamheter. 2016 uppkom 27,5 miljoner ton avfall från verksamheter i Sverige. Till det kommer 110 miljoner ton som uppkom vid gruvorna vid brytning av mineraler.

Källa: Sopor.nu, Stockholms Stad, HSR.