Stark första halvlek gav seger för Örebro

Foto: Per Danielsson/TT

En mindre bra första halvlek i senaste matchen mot IFK Norrköping omvandlades till det motsatta för Örebro borta mot Östersund.

Närkingarna gick till pausvila med 2–0 i ryggen och vann till slut med 3–1.

Tidigare Östersundspelaren Johan Bertilsson gjorde 1–0 för Örebro i 27:e minuten. Strax före pausvila satte sedan Carlos Strandberg tvåan och fullbordade därmed en stark första halvlek. En halvlek som var lagets bästa första 45 minuter den här säsongen.

– Det får jag väl säga att det är. Vi hade mycket väl kunnat ha med oss 3–0 i paus. Imponerad av hur grabbarna lärde sig av matchen mot Norrköping. Jag kan bara bocka för dem, vilken prestation de gör, säger Örebros tränare Axel Kjäll till C More.

Östersund närmade sig

I andra halvlek kom Östersund ut till spel, fast beslutna om att vända på matchen. Bland annat hade Jamie Hopcutt ett farligt skott i stolpen i matchminut 52. En reducering närmade sig och en reducering kom.

Efter ett fint förarbete där flera spelare var inblandade kunde Dino Islamovic stöta in 1–2 i 58:e minuten, framspelad av Rewan Amin.

Med en reducering fixad var det således dags för Östersund att fixa en kvittering. Och man gjorde vad man kunde. Flera farliga chanser skapades på rad men bollen lyckades inte hitta in bakom Örebroförsvaret och framför allt Oscar Jansson i målet.

Mitt i hemmalagets press lyckades Örebro fixa en hörna. En hörna med maximal utdelning som följd. Efter några flipperliknande studsar nådde bollen till slut fram till Jake Larsson som kunde dunka in 3–1 från nära håll i 76:e minuten, hans fjärde mål för säsongen.

"Det dödar matchen

Målet blev matchens sista. Örebros tre poäng betyder att laget tar sig upp till elfte plats i tabellen med elva inspelade poäng. Östersund sjunker i sin tur ner en placering till nionde plats med 13 poäng, efter att Norrköping gick om efter 2–0 mot Sundsvall.

– Vi hade några riktigt bra chanser i andra halvlek. Vi pressade dem och det är så synd att de gör tredje målet på en hörna. Vi är på toppen av vårt spel och jag är säker på att vi hade kunnat göra ett mål till. Det är så billigt att släppa in ett sånt mål och det är synd för det dödar matchen, säger Östersunds tränare Ian Burchnall till C More.