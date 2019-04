Starkt stöd för obligatorisk vaccinering

Fakta

Vaccinen inom det allmänna vaccinationsprogrammet erbjuds alla barn inom ramen för barnhälsovården och skolan.

Vaccinen ger alla barn skydd mot nio sjukdomar. För flickor ingår dessutom vaccin mot HPV (humant papillomvirus).

Sjukdomarna som ingår för alla: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka, röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker.

Nyligen fattade Blekinge som första region beslut om att även pojkarna i regionen ska erbjudas HPV-vaccin.

Folkhälsomyndigheten utreder just nu också om myndigheten ska rekommendera att vaccin mot vattkoppor ska tas in i det allmänna vaccinationsprogrammet. Sedan tidigare har myndigheten rekommenderat att vaccin mot rotavirus ska tas in i programmet.

Källa: Folkhälsomyndigheten.