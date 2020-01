Stellan Skarsgård vann en Golden Globe

Foto: Paul Drinkwater/NBC/AP/TT

Nattens stora Golden Globe-gala i Los Angeles har dragit igång – och det blev en svensk vinnare direkt.

Stellan Skarsgård prisades för sin insats i tv-serien "Chernobyl".

När nattens glittriga gala inleddes hade två svenskar vinstchans. Och när en av de första kategorierna lästes upp var det ett svenskt namn som ropades ut: Stellan Skarsgård.

Skarsgård vann för sin insats i HBO-succén "Chernobyl".

– Det är kul att komma lite i paritet med Alex, har Stellan Skarsgård tidigare sagt till TT.

Skaragård upprepade därmed sin son Alexander Skarsgårds seger från i fjol. Han fick då en Golden Globe för sin insats i miniserien "Big little lies".

Skämt om Thunberg

Första svensk att nämnas under galan var dock Greta Thunberg. Den brittiske komikern Ricky Gervais inledde glitterfesten med en uppmaning till alla pristagare:

– Om du vinner i kväll, använd inte ditt tacktal som en plattform för att håla ett politiskt tal. Du är inte i någon som helt position att undervisa allmänheten om någonting. Du vet ingenting om den verkliga världen. De flesta av er tillbringade mindre tid i skolan än vad Greta Thunberg har gjort, sade Gervais, som under sina fyra tidigare tillfällen som värd har delat ut flera rallarsvingar mot Hollywood.

Han ville därför att alla stjärnorna som samlats i Beverly Hills hotel skulle slappna av lite.

– Låt oss avsluta med en stor smäll, låt oss skratta åt oss själva.

Senare under galan har även svenske låtskrivaren Ilya Salmanzadeh chans på en statyett, då för musiken till filmen "Lejonkungen".

Vegansk meny

Till skillnad från Oscarsgalan senare i år delas priserna ut under en middag. Helt nytt för i år är att den är helvegansk. Arrangörerna Hollywood Foreign Press Association har i ett uttalande sagt att oron för klimatet ligger bakom det beslutet.

Bland nomineringarna sticker det stora antalet Netflixproduktioner ut. Tre av fem nomineringar i den tunga kategorin årets film – "The Irishman", "Marriage story" och "The two popes" – är producerade av strömningsjätten.

Totalt delas det ut statyetter i närmare 30 kategorier, drygt hälften för film, de övriga för tv-produktioner.

Regissören Noah Baumbachs "Marriage story" är den film som har flest nomineringar, sex stycken. På delad andra plats finns Martin Scorseses "The Irishman" och Quentin Tarantinos “Once upon a time in Hollywood” med fem nomineringar vardera.

När det kommer till tv-serier delar "Chernobyl" förstaplatsen med "The crown" och "Unbelievable" som har fyra nomineringar vardera.