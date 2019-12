Sting till Sverige i sommar

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix / TT

Sting gör ett stopp i Göteborg på Trädgårdsföreningen den 21 juni med turnén "Sting: My songs".

Under turnén framför Sting, eller Gordon Sumner som han egentligen heter, sina största hits, både från tiden som soloartist och från tiden med bandet The Police. Det innebär att det sannolikt kommer att bjudas på låtar som "Englishman in New York", “Fields of gold”, "Roxanne" och "Every breath you take" under konserten.

Sting inledde sin karriär i slutet av 1970-talet som basist, sångare och låtskrivare i The Police. 1984 växlande han över till soloartisteriet. Han har under den långa karriären bland annat tagit emot 17 grammys och tilldelats Polarpriset.

Biljetter till spelningen på Trädgårdsföreningen släpps den 12 december.