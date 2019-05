Stjärnans lillasyster till landslaget

Fakta

A-truppen: Frida Lundblad, Gefle Freestyle, Thea Wallberg, Åre, Walter Wallberg, do, Ludvig Fjällström, do, Felix Elofsson, Landskrona, Oskar Elofsson, do, Albin Holmgren, Åre.

B-truppen: Josefina Wersén, Åre, My Bjerkman, Gefle Freestyle, Rasmus Stegfeldt, Landskrona, Edvin Hellquist, Umeå.