Stockholm utreder framtiden för nöjeslivet

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Flera av Stockholms klubblokaler har fått ta emot rejäla smällar under året. I en ny utredning ser staden över möjligheterna för att vända trenden, skriver Dagens Nyheter.

Många stockholmare förfasas över innerstadens dystra utveckling för kultur- och nöjeslokalerna i innerstaden. Flera mångåriga institutioner har under året tvingats konstatera att de måste stänga.

Kägelbanan, Bitter Pills och Debaser Strand på Södermalm är några av exemplen.

Under tisdagen presenterar kulturförvaltningen i Stockholm en ny utredning som – bland annat – ska försöka belysa situationen inför framtiden. Kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo (C) hoppas att initiativet ska kunna ge mer kunskap, skriver .

– Vi har under många år sett en oroväckande utveckling där flera av Stockholms scener för musik och kultur har tvingats stänga, säger han till tidningen.

Höga hyror och ljudnivåer är några av anledningarna till igenbommandet. Naddebo berättar att han kommer att bjuda in flera fastighetsägare och kulturaktörer till samtal under hösten, för att skapa samarbete och dialog. Han vill också försöka arbeta mer kortsiktigt och se hur de redan befintliga klubblokalerna kan användas under dagtid.

Tidigare i sommar gick 38 svenska artister samman i ett upprop i och ifrågasatte hur Sveriges politiker planerar att hålla liv i landets livescener.