Storspel av Williamsson när Oskarshamn vann

Foto: Claus Meyer / TT

Sju raka förluster.

Då bröt Oskarshamn sviten och slog tillbaka jumbon Linköping med 3–2 efter storspel av Tex Williamsson.

Nykomlingen Oskarshamn chockade många lag under säsongsinledningen. Smålänningarna vann tre av de fyra första matcherna och var i sensationell serieledning för en knapp månad sedan. Men sedan har det gått tyngre.

Inför hemmamötet med Linköping, som blev försenat en halvtimme på grund av pyroteknik, hade Håkan Åhlunds manskap sju raka förluster och var i behov av poäng för att inte bli avhängt av topp åtta-lagen i tabellen.

Och Oskarshamn gjorde vad som krävdes.

Sågade laget

Laget låg under med 1–2 efter första perioden, men klev sedan ut direkt i andra och tog över taktpinnen. Då blev ett trevande Linköping hårt straffat och släppte in både 2–2 och hamnade i underläge med 2–3, där kanadensiske Simon Despres tryckte in ledningsmålet för Oskarshamn, efter att ha gått bort sig vid ett par tillfällen.

Det gav en märkbart irriterad Eddie Larsson, lagkapten i Linköping.

– Herregud, det är inte acceptabelt på den här nivån. Det får fan inte se ut så här, ursäkta att jag svär. Jag blir ruggigt irriterad. Vi måste rannsaka oss själva rejält, sade Larsson i C More i den andra periodpausen.

– Vi måste spela försvarsspel också, vi kan inte bara spela åt ett håll, fortsatte han.

30 räddningar

Larssons Linköping tryckte sedan på för en kvittering i tredje, men en storspelande Tex Williamsson i hemmamålet (30 räddningar) höll gästerna stången och därmed tog Oskarshamn sin första seger på åtta matcher.

– Fruktansvärt viktigt med tre poäng. Skönt att studsa tillbaka, säger Tex Williamsson till C More.

Segern innebär att Oskarshamn går upp på nionde plats, sex poäng bakom HV71 på åttonde.