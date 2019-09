Strömningsjättar splittrar i Toronto

Fakta

I jakten på att kunna förutspå väder ger sig piloten Amelia Wren och forskaren James Glaisher ut på en våghalsig luftballongsfärd år 1862.

Filmen är baserad på verkliga händelser, även om Glaisher i verkligheten hade en manlig pilot.

I rollerna syns Felicity Jones ("Rogue one: A star wars saga") och Eddie Redmayne ("The danish girl"). De två spelade även mot varandra i "The theory of everything" från 2014.

För regin står Tom Harper, som också varit med och skrivit manus.