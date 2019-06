Succé för Henrik Larsson i tränarcomebacken

Foto: Conny Sillén/TT

Nio raka matcher utan seger och inte en trepoängare på bortaplan sedan i augusti förra året.

Men Henrik Larsson-effekten kom direkt i den allsvenska omstarten när Helsingborg bortabesegrade Örebro med 1–0.

På fredagskvällen gjorde alltså Henrik Larsson comeback som HIF-tränare efter att han tagit över efter sparkade Per-Ola Ljung. Även landslagskaptenen Andreas Granqvist var tillbaka i Helsingborgs mittförsvar efter sina ljumskproblem som hållit honom borta från spel i nästan två månader.

Och då bröt HIF en trend på nio raka matcher utan seger samtidigt som nykomlingarna från Skåne tog första trepoängaren på bortaplan sedan i augusti förra året.

Skadefylld första halvlek

Men nya skador skulle komma på Behrn arenas konstgräs. Redan efter fem minuter tvingades Helsingborgs David Boysen lämna planen med smärtor i baksidan av vänstra låret och Wanderson kom in i stället. Efter drygt en halvtimme klev även ÖSK-anfallaren Carlos Strandberg av på grund av en lårskada. Malmölånet kan därmed ha gjort sitt på Behrn arena då låneavtalet med Örebro är på väg att gå ut.

I den 37:e minuten gjorde Helsingborgs Rasmus Jönsson matchens enda mål då han löpte sig fri i djupet och chippade elegant bollen över målvakten Oscar Jansson.

HIF-anfallaren som gjorde sitt fjärde mål för säsongen bekräftade för några dagar sedan att en thailändsk klubb har hört av sig – men Jönsson var också tydlig med att han gärna stannar i Helsingborg.

– Wanderson spelar in en bra boll till mig. Sen är det skönt att jag lyfter in den, sade Jönsson till C More efter första halvleken.

– Det är en jämn halvlek och ganska lika chansmässigt. Men det är skönt att vi är mest effektiva, det är just effektiviteten som vi har saknat tidigare i år.

"Konstigt mål som vanligt"

Örebros mittfältsmotor Nordin Gerzic var inte lika nöjd i pausen.

– Vi skapar en hel del chanser och har ju ett par frilägen. Men sen släpper vi in något konstigt mål som vanligt, säger han.

I andra halvleken skapades få riktigt heta chanser och HIF vann med 1–0, och tog till slut sin första allsvenska trepoängare sedan hemmasegern mot Hammarby den 15 april.