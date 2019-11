Succépremiär för "Frost 2" i Nordamerika

Foto: Walt Disney Animation Studios/TT

"Frost 2" går in som etta på den nordamerikanska biotoppen. Filmen spelade under den gångna premiärhelgen in 127 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,2 miljarder kronor.

Det är ett nytt novemberrekord för en tecknad biofilm i Nordamerika. Filmen är även den mest inkomstbringade tecknade Disney-filmen (Pixar ej inkluderat) hittills under en premiärhelg.

Internationellt drog "Frost 2", som får biopremiär i Sverige den 25 december, in ytterligare 223 miljoner dollar.

När "Frost" hade premiär 2013 spelade den in 93 miljoner dollar i Nordamerika under sina första fem dagar på bio. Filmen, som kammade hem två Oscars, är den mest inkomstbringande tecknade filmen någonsin med 1,3 miljarder dollar i biobiljettintäkter globalt.