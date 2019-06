Svaga siffror för "Dark phoenix"

Foto: Photo Credit: Courtesy Twentieth Century Fox

Den senaste "X-men"-filmen "Dark phoenix" har hittills inte lyckats locka de amerikanska och kanadensiska biotittarna till salongerna.

Den tolfte och sista filmen i serien spelade in fem miljoner dollar på premiärdagen, långt under senaste "X-men: Apocalypse" 8,2 miljoner dollar för tre år sedan och "Days of future past" från 2014 på 8,1 miljoner dollar, uppger sajten , som följer biosiffror världen över.

Enligt ser det ut som att filmen inte heller når upp till 40 miljoner dollar för öppningshelgen. Då är Disneys tidigare prognos på mellan 40–50 miljoner dollar redan bland de sämsta öppningshelgerna i filmserien.

Även recensenterna har varit ljumna i sina omdömen.