Svagt sprintbesked av Dahlqvist: "Bedrövligt"

En vecka före världscuppremiären i Ruka ger svenskhoppet Maja Dahlqvist ett mörkt formbesked.

Utslagen redan i semifinalen på sprinttävlingen i Gällivare – och mörka kommentarer efter tävlingen:

Efter det succéfyllda fjolåret, då Maja Dahlqvist tog VM-guld i sprintstafetten och radade upp pallplatser i världscupen, är förväntningarna stora på henne inför den kommande säsongen. Men formbeskedet veckan före världscuppremiären i finska Ruka är nattsvart.

I samband med sprinttävlingen i Gällivare var hon trött, seg och saknade energi. Hon klarade sig igenom kvalet och kvartsfinalen. Men i semifinalen blev hon helt enkelt frånåkt av konkurrenterna.

– Jag åkte både dåligt och sakta, sa Maja Dahlqvist och berättar att det gått tungt även i samband med den senaste tidens träningar.

”Inget gratis”

– Det går tungt och jag får ingenting gratis. Förra året kändes allt bra och det var bara att "flowa" på. Allt jag gjorde gick sedan tre gånger bättre. Nu är det ansträngt och knackigt hela vägen, som exempelvis tekniken.

Maja Dahlqvist beskriver att fredagens premiärlopp var som att åka med handbromsen och i samband med söndagens sprint var det mesta jobbigt.

– Jag får kämpa med att kötta på och kunna fortsätta åka när man blir trött.

Maja Dahlqvist försöker nu hitta positiva faktorer i sin skidåkning.

– Det sämsta jag kan göra nu är att vara orolig och känna efter. Nu kan jag följa en plan och inte tänka för mycket på hur man känner sig. Jag åker med power och explosivitet. Då kan det gå mer upp och ner för mig jämfört med andra som inte åker på samma sätt. Jag ska försöka bli mer pigg i musklerna och åka med pang, pang i kroppen.

Hon berättar sedan om planen som ska få formen att vända till världscuppremiären:

– Det gäller att hitta överskottsenergi som ger lite jäkla anamma. Det blir lugn träning med korta explosiva grejer. Då kan det vända snabbt.

Tränaren lugnar

Efter loppet hade Maja Dahlqvist kontakt med sin tränare Johan Granath, som följde henne hemma i Dalarna. Han har sin analys klar:

– Hon har tränat bra och hårt under försäsongen och saknar just nu överskottsenergi. Hon är lite belastad. Jag försökte bromsa träningen inför helgen, men det är inte lätt att gå över från grundträningsperioden till tävling under tävlingsperioden. Det bästa är att ha tålamod. Det kommer att vända, men jag kan inte säga när.

Finalen i damsprinten bjöds på ett stort kaos när hela finalfältet utom Nadine Fähndrich, från Schweiz ramlade samtidigt. Schweiziskan vann före Linn Svan.