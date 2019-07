Sval kritik för "Wolfenstein: Youngblood"

Fakta

"Wolfenstein: Youngblood" har utvecklats av Uppsalabaserade Machinegames, tillsammans med franska Arkane, och ges ut av amerikanska Bethesda.

Machinegames har tidigare gjort "Wolftenstein: The new order" från 2014 och uppföljaren "The new colossus" från 2017. "The new order" var ett omtag av Wolfensteinserien, som funnits sedan 1981, och där "Wolfenstein 3D" från 1992 blev ett genombrott för förstapersonsgenren.

Machinegames huvudserie utspelar sig i ett alternativt 1960-tal, där nazisterna tack vare överlägsen teknik vunnit andra världskriget. Huvudpersonen är William "BJ" Blazkowicz. "Youngblood" är dock ett avknoppningsspel som bygger på samarbete mellan Blazkowicz döttrar, och utspelas i 1980-talets Paris. Parallellt har vr-spelet "Cyperpilot" utvecklats, som släpps samtidigt.