Svensk-amerikanska Meir redo för rymdresan

Foto: Pavel Golovkin

Svensk-amerikanska Jessica Meir har drömt om att resa till rymden sedan hon var fem år gammal.

Den 25 september lämnar hon jorden för sex månader på rymdstationen ISS.

Jessica Meir befinner sig just nu i Stjärnstaden utanför Moskva, där hon under de senaste veckorna har legat i hårdträning inför sin första rymdresa.

Hon är född i USA men har en svensk mamma och svenskt medborgarskap, och kommer därmed bli den första svenska kvinnan i rymden.

Tillsammans med två andra rymdfarare lyfter hon den 25 september från Bajkonur i Kazakstan, för att åka till den internationella rymdstationen ISS som befinner sig i omloppsbana runt jorden.

Det svåraste träningsmomentet hemma på jorden har varit att öva inför rymdpromenader, enligt Jessica Meir. Men det är just möjligheten att få kliva ut från rymdstationen och göra dessa promenader som hon ser fram emot mest, berättar hon för medier under en presskonferens som livesänds via Nasa.

"Goda chanser"

Ett instrument som är placerat på rymdstationens utsida behöver repareras, därför kommer flera rymdpromenader att utföras på ISS under Jessica Meirs tid på stationen.

– Rymdpromenader är någonting jag har drömt om under hela mitt liv och det finns goda chanser att jag kommer få göra det, säger hon.

En lång rad experiment kommer att genomföras av Jessica Meir och hennes kollegor på rymdstationen. Besättningen kommer bland annat att studera varför astronauters syn blir sämre i rymden och varför deras artärer påverkas på ett sätt som motsvarar flera års åldrande på jorden.

– Vi vill försäkra oss om att vi kan skicka astronauter till rymden på ett säkert sätt och fortsätta få hem dem med hälsan i behåll. När vi ska återvända till månen och åker till Mars måste vi vara säkra på att astronauterna kan göra sitt jobb, säger hon.

Men även vardagliga sysslor kommer att behöva göras.

– Om en toalett går sönder kan vi inte ringa en rörmokare. Så vi måste klara av att göra sådana saker också, säger Jessica Meir.

"Magisk upplevelse"

Jessica Meir berättar att hon kommer att ha med sig en svensk flagga i sin packning. Hon blir den andra svensken som reser till rymden. Än så länge är Christer Fuglesang ensam svensk om att ha varit i rymden och på ISS.

– Det är jättebra för rymdverksamheten i Sverige, inte minst för inspirationsfaktorn, att en svensk åker upp i rymden igen. Det är också extra roligt att det är en tjej den här gången, säger Christer Fuglesang, som i dag är professor i rymdfysik och föreståndare för KTH:s rymdcenter, till TT.

TT: Vad kan hon förvänta sig av sin första rymdfärd?

– Hon kommer att ha det fantastiskt spännande och intressant där uppe. Jag var på ISS två gånger och var där två veckor åt gången, och brukar säga att jag var på besök i rymden. Hon kommer att vara där i sex månader så hon kommer verkligen att bo och leva där.

Christer Fuglesangs resor till ISS skedde 2006 och 2009. Totalt har han spenderat 26 dagar och 17 timmar i rymden.

– Det är tyngdlösheten som är det speciella, och utsikten. Det finns ett slags utsiktsrum på ISS och när man får tid över kan man glida fram till ett fönster och titta ner på jorden. Det är en underbar, nästan lite magisk, upplevelse, säger Christer Fuglesang.