Foto: Sandra Berkemo

Den svenske magikern Pontus Lindman har gått vidare i brittiska versionen av . Han utför vad han kallar för "världens farligaste korttrick". Lindman låter domaren Simon Cowell välja ett spelkort och låses sedan in i en vattentank med handklovar och hänglås, för att väl under ytan försöka få fram det kort som Cowell valt, samtidigt som en klocka räknar ned tiden han håller andan under vatten.

– Det du gör är väldigt smart, men presentationen är inte riktigt där ännu, säger Simon Cowell i programmet.

Trots det får Pontus Lindman ett ja av samtliga fyra domare och är nu klar för semifinal i talangtävlingen.

– Jag har fått otroligt mycket reaktioner och folk lite överallt kommer fram och gratulerar och ber om bilder och autografer, säger Pontus Lindman till TT.

2012 var svenska magikerduon Brynolf & Ljung med och tävlade i "Britain's got talent". De tog sig till semifinal, men väl där blev det stopp. Pontus Lindman kommer att tävla i någon av semifinalerna som sänds 27-31 maj på ITV i Storbritannien.