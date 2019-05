Svenska åklagare utreder IS folkmord

Fakta

Folkgruppen yazidier ses av den militanta jihadiströrelsen IS som kättare. IS intog Sinjar, där många yazidier bor, i augusti i 2014. Många av invånarna försökte fly upp på det närliggande Sinjarberget, där de ringades in av extremisterna. Tusentals yazidier dödades och omkring 6 000 tillfångatogs och utnyttjades.

2015 inleddes en offensiv för att driva bort extremisterna från Sinjar. I samband med minröjning har det upptäckts ett flertal massgravar i området. Och fortfarande saknas många av de yazidier som fördes bort av IS.

Källa: BBC, International Crisis Group