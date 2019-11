Karlsson matchhjälte inför VM-bronshjältarna

Foto: Paul Vernon/AP/TT

Blågult storfrämmande i hemmaarenan. Då åkte Columbus på femte raka förlusten i NHL.

En av Vegas matchhjältar i 2–1-segern på bortaplan: William Karlsson, med två assist.

Det svenska damlandslaget i fotboll är i Columbus för att i veckan möta USA i årets sista landskamp. Som uppladdning passade hela laget, som tog VM-brons i somras, på att gå på NHL-ishockey och se Columbus ta emot Vegas på tisdagskvällen (natten till onsdag, svensk tid).

"Studs hit och dit"

Publiken jublade när den svenska truppen dök upp på jumbotronen till tonerna av Abbas "Take a chance on Me", men Columbusfansen har i övrigt inte mycket att glädjas åt för tillfället. Hemmalaget förlorade med 1–2, femte raka förlusten i serien och laget är fortsatt fast i NHL:s bottenskikt.

– I de fyra tidigare matcherna har vi inte alls kommit upp i nivå, men i dag hade vi kunnat vinna med 3–2 eller 2–1. Det är en studs hit och dit och så gör de mål. Det är surt, säger Columbus Emil Bemström efter matchen.

En av orsakerna till förlusten den här gången var en annan svensk. William Karlsson, som gjorde 43 mål under Vegas strålande förstaår i ligan (2017–18), har inte fått igång målskyttet i år, men desto bättre går det med förarbetet. Karlsson spelade fram till båda Vegas mål mot Columbus – kedjekamraten Reilly Smith blev tvåmålsskytt – och är nu uppe i 12 assist och 16 poäng på 16 matcher den här säsongen.

– Det är såklart svårt att göra 43 mål igen. Förra året var lite mer upp och ner, men jag tycker att jag har fått en ganska bra start i år. Det känns skönt, självförtroendet är där och mina kedjekamrater spelar bra. Och jag har i alla fall gjort fyra mål i år, jag står inte på noll och det känns bra. Men det är skönt att bidra genom att göra assist i stället, säger William Karlsson.

Väntar på första målet

Vegas tillhör topplagen i den västra konferensen och Karlsson har stor tro på laget som överraskande tog sig till Stanley Cup-final för två säsonger sedan.

– Jag tycker att vi har ett jättebra lag och vi ska definitivt gå till slutspel. Och när vi väl är där ska vi vara med och utmana.

Columbus tre svenskar – Gustav Nyquist, Alexander Wennberg och Emil Bemström – gick alla poänglösa av isen. Den sistnämnda väntar efter 15 NHL-matcher fortfarande på karriärens första mål i den nordamerikanska ligan.

– Det är surt med torsk, men annars var det helt okej. Man har kanske inte det bästa självförtroendet just nu, men jag skapar ju lägen som jag kanske borde ha gjort något mål på, säger Emil Bemström.