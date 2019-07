Tahar Rahim ska spela fransk seriemördare

Foto: Andrew Medichini/AP/TT

Netflix och BBC har slagit sina påsar ihop och samproducerar den kommande BBC-serien "The serpent", enligt .

Serien är baserad på den sanna historien om den franske seriemördaren Charles Sobhraj, som under 1970-talet mördade en rad personer i Sydostasien.

Den franske skådespelaren Tahar Rahim axlar rollen som den slipade och manipulerande Sobhraj. Han har tidigare spelat huvudrollen i Oscarsnominerade "En profet" från 2009 och syntes senast i dramat "The kindness of strangers".

"The serpent" är skriven av Richard Warlow och för regin står Tom Shankland ("House of cards", "The punisher").