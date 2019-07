Tarantinos nya tvåa i USA efter "Lejonkungen"

Foto: Sony/Columbia Pictures/TT

Quentin Tarantinos "Once upon a time in Hollywood" går upp som tvåa på biotoppen i USA efter premiärhelgen. Etta ligger fortfarande Disneys nya version av "Lejonkungen" i regi av Jon Favreau, som hittills haft biljettintäkter på 350 miljoner dollar, motsvarande 3 3 miljarder kronor.

"Once upon a time in Hollywood" har spelat in 40 miljoner dollar, vilket numera anses vara bra för en film som inte ingår i en superhjälteserie eller är en uppföljare eller nyversion av en annan film, skriver .

Huvudrollerna i "Once upon a time in Hollywood" görs av Brad Pitt och Leonardo DiCaprio, som spelar mot varandra för första gången. Brad Pitt medverkade även i Tarantinos "Inglorious basterds", som spelade in 38 miljoner dollar under sin premiärhelg 2009.

Trea och fyra på biotoppen i USA är "Spider-man: Far from home" och "Toy story 4".