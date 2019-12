"The favourite" blev årets bästa film

Foto: Atsushi Nishijima/AP/TT

"The favourite" är årets bästa film enligt Europeiska filmakademin. Dessutom belönas den med en rad andra priser på European Film Awards.

Här i Berlin på filmakademins årliga utdelning vinner filmen inte mindre än åtta priser, bland annat för bästa regi, bästa komedi och bästa kvinnliga skådespelare. Det är rekord. Ingen film har tidigare vunnit så många priser vid EFA:s gala.

Yorgos Lanthimos "The favourite" startade sitt segertåg vid 2018 års filmfestival i Venedig. Där vann den stora jurypriset och skådespelarpriset för Olivia Colman – och har sedan bland annat gett "The crown"-aktuella Colman en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll.

"Självklart"

Danska Trine Dyrholm, som var nominerad till det kvinnliga skådespelarpriset för "Hjärter dam", sade till TT före utdelningen:

– Det är självklart att Olivia Colman kommer att vinna. Hon vann ju också i Venedig förra året, då satt jag i juryn där och jag bad "Snälla, snälla, kan jag få bli den som ger priset till henne". Och det fick jag, en stor ära.

På andra plats i prislistan hamnade Pedro Almodovars "Smärta och ära" med två utmärkelser, där den mest väntade var skådespelarpriset till Antonio Banderas. Han kommer att bli den som kan utmana Joaquin Phoenix ("Joker") om en Oscar för bästa manliga huvudroll.

Ett svenskt pris

Sverige hade flera chanser att vinna priser, Tuva Novotny var nominerad till debutpriset för regin av "Blind spot", och duon Pelle Kågerman och Hugo Lilja var nominerad till samma pris.

Levan Gelbakhiani var nominerad som bästa manliga skådespelare för Levan Akins "And then we danced", som också var nominerad i kategorin "publikens val". Nu gick det enda svenska priset gick till kvintetten bakom de visuella effekterna i Roy Anderssons "Om det oändliga".