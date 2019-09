"The goldfinch" floppar på bio i USA och Kanada

Foto: Macall Polay/AP/TT

Författaren Donna Tartts Pulitzierprisbelönade roman "Steglitsan", "The goldfinch" på engelska, har blivit film med Ansel Elgort och Nicole Kidman i rollerna. Men premiärhelgen på nordamerikanska biografer blev en stor flopp försäljningsmässigt, rapporterar .

Filmbolagets förhoppning var att den skulle dra in 12 miljoner dollar under sin första helg på biograferna, men siffran stannade på 2,6 miljoner, motsvarande knappt 25 miljoner kronor.

Desto bättre gick det för nykomlingen "The hustlers", en kuppfilm om ett gäng strippor som lurar sina rika kunder, baserad på verkliga händelser. Den spelade in motsvarande 319 miljoner kronor och landade på en andraplats på biotoppen, efter "It chapter two", som för andra veckan i rad var den som lockade flest besökare.

"It chapter two" är fortsättningen på "It", baserad på Stephen Kings skräckroman "Det", med svenske Bill Skarsgård i huvudrollen. Totalt har de två filmerna nu spelat in närmare tio miljarder kronor internationellt.