"The Mauler" redo för ny match – i Göteborg

Foto: Erik Simander/TT

Med orden "the show is over" släppte Alexander Gustafsson handskarna till golvet och förklarade att karriären var över.

Nu har 32-åringen tänkt om – och kommer att ställa upp i en gala i Göteborg den 11 december.

– Det här är en superkul grej, att få komma tillbaka till Göteborg och tävla under lite andra omständigheter. Det känns även kul att få ge tillbaka till de svenska fansen, säger han till webbplatsen .

Gustafsson kommer att möta landsmannen Anton Turkalj i "nogi-grappling", som går ut på att få motståndaren att ge upp utan att använda sparkar eller slag.

Alexander Gustafsson beslutade sig för att avrunda UFC-karriären efter två raka förluster, varav den sista blev fajten mot amerikanen Anthony Smith i Globen i juni.

Även boxaren Mikaela Laurén kommer att gå en match på galan.