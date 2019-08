"The Mauler" sugen på comeback

Foto: Janerik Henriksson/TT

MMA-fightern Alexander "The Mauler" Gustafsson är sugen på att göra comeback. Efter förlusten mot amerikanen Anthony Smith i Globen den 1 juni i år släppte Alexander Gustafsson handskarna i marken och avslutade sin karriär med orden "The show is over". Men nu öppnar den 32-årige UFC-stjärnan för en återkomst till oktagonen i en intervju med

– Det kliar som fan i fingrarna. Att lägga av sådär var ett väldigt impulsivt beslut och inte riktigt genomtänkt, säger Gustafsson till SVT.

UFC har kontaktat honom med två konkreta erbjudanden om matcher, men han har hittills tackat nej. Men "The Mauler" utesluter inte en comeback redan i år men betonar att han ännu inte bestämt sig.