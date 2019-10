The Nationals sångare solodebuterar

Foto: Winslow Townson/AP/TT

Matt Berninger, sångare i det amerikanska rockbandet The National, spelar in sitt första soloalbum, skriver NME.

Berninger avslöjar planerna i ett inlägg på Instagram. På bilden arbetar han i studion tillsammans med den legendariske musikern och musikproducenten Booker T Jones, som enligt Berninger producerar och arrangerar projektet.

Skivan har fått namnet "Serpentine prison", men än så länge är det inte klart när det ges ut. Nya singeln "Walking on a string" med inhopp av Phoebe Bridgers finns dock ute. Låten hörs också i Zach Galifianakis aktuella film "Between two ferns".

The National gav i våras ut sitt åttonde fullängdsalbum "I am easy to find".