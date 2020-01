Thunberg byter Twitternamn efter tv-blunder

Foto: Claudio Bresciani / TT

Greta Thunberg heter för tillfället inte Greta Thunberg på Twitter. Den svenska klimataktivisten, som har 3,85 miljoner följare på plattformen, har tillfälligt bytt namn till Sharon.

Namnbytet sker efter att ett klipp från det brittiska underhållningsprogrammet "Celebrity Mastermind" blivit viralt, skriver BBC.

I programmet får skådespelaren Amanda Henderson, känd från BBC:s långkörare "Casualty", frågan om vilken svensk klimataktivists tal som samlats i boken "No one is too small to make a difference" från 2019.

Amanda Henderson kan inte svaret och gissar på "Sharon", och ett klipp på ögonblicket sprids nu som en löpeld i sociala medier med miljontals visningar.

Greta Thunberg har vid flera tillfällen tidigare ändrat i sin Twitterprofil när hennes namn kommit på tal i offentliga sammanhang.

När USA:s president Donald Trump i december beskrev den svenska klimataktivisten som en person som "måste ta tag i sina aggressionsproblem, och sedan gå och se en bra gammal film med en vän" valde Thunberg att byta presentationstexten på sin Twitterprofil till:

"En tonåring som jobbar på sina aggressionsproblem. Tar det just nu lugnt och ser en bra gammal film med en vän".