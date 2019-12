Hotet om nedsläckta kanaler kvarstår

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

I det pågående tv-bråket ger TV4 en julklapp till Com Hem i form av tillfälliga sändningsrättigheter.

Men Tele2, som äger Com Hem, är inte helt nöjda. Om julklappen inte innehåller rättigheterna de vill kan kanalerna fortfarande släckas vid midnatt.

Beskedet gäller från i dag och fram till 10 januari, och innebär att Com Hem får sända kanalens program utan ersättning, trots att ett nytt avtal mellan TV4-ägaren Telia och Com Hem ännu inte nåtts. Det meddelar TV4 i ett pressmeddelande.

– Jag hoppas att TV4 tillsammans med vår partner Tele2/Com Hem kan se till att alla Com Hems kunder får sina favorit tv-program under julhelgerna. TV4 vill med detta initiativ undvika att kommersiella meningsskiljaktigheter förstör julefriden för miljoner svenskar, skriver Mathias Berg operativ chef TV4 och C More, i en kommentar.

Tele2 frågar sig om det verkligen är en julklapp.

– De hävdar att de ger oss en julklapp, den tar vi emot om det nu visar sig att det faktiskt visar sig vara en julklapp och innehåller de rättigheter vi behöver för att fortsätta med vår digitaliseringsresa, säger Viktor Wallström, kommunikationsdirektör på Tele2.

Under ett halvårs tid har Tele2 velat förhandla med Telia om nya rättigheter från TV4, som krävs för att företaget ska kunna digitalisera 1,6 miljoner hushåll under det kommande året. Det har Telia hittills inte gått med på.

– Om vi inte får rättigheterna nu är det mer en julklapp till TV4 själva, snarare än till svenska folket som vill kunna se på tv längre än till den 10 januari.

Tele2 planerar att höra av sig till Telia och få det bekräftat att erbjudandet också innehåller rättigheterna som företaget önskar sig, enligt Viktor Wallström. Får de inte svaret de vill ha kan tv-kanalerna släckas ned natten till onsdagen, meddelar företaget.