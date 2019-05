Topplistorna: Arvingarna in på listan

Foto: Claudio Bresciani/TT

Avicii och Billie Eilish ligger stadigt placerade på singel- respektive albumlistans topp. Veckans bästa nykomling på singellistan är Einár med "Rör mig", som hamnar på en tredjeplats. På albumlistan går Arvingarna in som fyra med "I do".

Album:

1. (1) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go?"

2. (3) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

3. (3) Dree Low: "No hasta mañana 2"

4. (Ny) Arvingarna: "I do"

5. (5) Mares: "Sunnanvind"

6. (Ny) 24K: "Före min tid"

7. (4) Avicii: "Avici (01)"

8. (9) Beyoncé: "Lemonade"

9. (7) Adel: "Fem stjärnor"

10. (6) BTS: "Map of the soul: Persona"

11. Pink: "Hurts 2b human"

12. (8) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

13. (10) Hov1: "Hov1"

14. (11) Arianda Grande: "Thank U, next"

15. (18) Molly Sandén: "Större"

16. (13) Ricky Rich & Aram Mafia: "Shhh"

17. (16) ZE: "Sverige vet"

18. (12) Khalid: "Free spirit"

19. (14) Ant Wan: "Wow"

20. (15) Billie Eilish: "Don't smile at me"

Singlar:

1. (1) Avicii featuring Aloe Blacc: "SOS"

2. (2) Lil Nas X: "Old town road"

3. (Ny) Einár: "Rör mig"

4. (3) Molly Sandén: "Rosa himmel"

5. (5) Billie Eilish: "Bad guy"

6. (4) Hov1: "Dö ung"

7. (7) ZE: "74 bars"

8. (6) Hov1: "Vindar på Mars"

9. (12) Mares. "Sunnanvind"

10. (8) Einár featuring K27: "Fusk"

11. (Ny) Taylor Swift featuring Brendon Urie: "Me!"

12. (Ny) De Vet Du: "Höjer våra glas"

13. (11) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

14. (20) Kygo & Rita Ora: "Carry on"

15. (9) Benjamin Ingrosso: "All night long (all night)"

16. (16) Ava Max: "So am I"

17. (10) Estrad & Tjuvjakt: "Vårt år"

18. (Ny) Molly Sandén: "Va det då?"

19. (17) Mabel: "Don't call me up"

20. (19) Einár: "Katten i trakten"

Källa: GLF